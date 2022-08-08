«Попытка прекратить отступать»: политолог о действиях России в 2008 году Политолог Марков заявил, что в 2008 году Россия бросила прямой вызов Западу и защитила своих союзников

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Принуждение Грузии к миру в августе 2008 года стало реакцией Москвы на «геополитическую атаку» со стороны Запада, пытавшегося окружить Россию враждебными режимами на постсоветском пространстве, блокируя любые стремления республик воссоединиться с РФ, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. Эксперт добавил, что 14 лет назад Кремль предпринял «попытку прекратить отступать».

Если говорить о России, это была попытка прекратить отступать. Запад вел геополитическую атаку на РФ все время после распада СССР, не позволил ни одной республике воссоединиться с Россией, хотя население многих хотело. Как и население Украины — в 90-е годы стремилось воссоединиться с РФ. Запад хотел окружить Россию кольцом враждебных режимов, показательно, в том числе, избивая тех людей, народы, политиков, позитивно относившихся к РФ, в том числе, абхазов и осетин, — рассказал Марков.

Собеседник добавил, что «Запад не учел этот урок, а наоборот — сделал вывод, что РФ восстанавливает силы, чего допускать нельзя, и нужно еще сильнее давить на Москву». По словам эксперта, Запад после событий 2008 года взял курс на «силовое формирование антироссии на территории Украины из русских людей».

США и НАТО не сделали выводов по ситуации с Грузией в 2008 году, написал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, действия Москвы по принуждению к миру стали сигналом для Вашингтона, однако США и НАТО проигнорировали эту озабоченность и «продолжили свой чрезвычайно опасный курс» на расширение.

Ранее первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил, что конфликт в Южной Осетии, как неоднократно отмечали эксперты, высветил ряд недостатков, прежде всего в российской армии, спровоцировав мощные реформы. Вместе с тем не менее серьёзные перемены произошли и в международных отношениях. Например, обострившийся в 2008 году кризис в отношениях Москвы и Тбилиси не удалось преодолеть до сих пор, а сами эти события стали важным этапом на пути расхождения России и Запада.

На самом же Западе до сих пор доминирует точка зрения, согласно которой Россия в августе 2008-го продемонстрировала в первую очередь готовность не допустить расширения Североатлантического альянса на территории Грузии и Украины и препятствовать этому всеми возможными средствами. Поначалу среди западных политиков наблюдалась почти полная поддержка и сочувствие в отношении Саакашвили, но потом она начала снижаться по мере того, как грузинский президент стал восприниматься слишком авантюрным политиком.