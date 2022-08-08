Медведев: США и НАТО проигнорировали сигналы России Медведев: действия России в Грузии в 2008 году были сигналом для США и НАТО

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Дмитрий Медведев

США и НАТО не сделали выводов по ситуации с Грузией в 2008 году, написал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, действия Москвы по принуждению к миру стали сигналом для Вашингтона, однако США и НАТО проигнорировали эту озабоченность и «продолжили свой чрезвычайно опасный курс» на расширение.

В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жёстче. Теперь необратимо изменился весь мир, — написал Медведев.

Ранее первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил, что конфликт в Южной Осетии, как неоднократно отмечали эксперты, высветил ряд недостатков, прежде всего в российской армии, спровоцировав мощные реформы. Вместе с тем не менее серьёзные перемены произошли и в международных отношениях. Например, обострившийся в 2008 году кризис в отношениях Москвы и Тбилиси не удалось преодолеть до сих пор, а сами эти события стали важным этапом на пути расхождения России и Запада.

На самом же Западе до сих пор доминирует точка зрения, согласно которой Россия в августе 2008-го продемонстрировала в первую очередь готовность не допустить расширения Североатлантического альянса на территории Грузии и Украины и препятствовать этому всеми возможными средствами. Поначалу среди западных политиков наблюдалась почти полная поддержка и сочувствие в отношении Саакашвили, но потом она начала снижаться по мере того, как грузинский президент стал восприниматься слишком авантюрным политиком.