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25 июля 2025 в 05:32

Попробуешь — язык проглотишь: маринованные белые грибы — рецепт на 1 кг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные белые грибы — это изысканная закуска с благородным лесным ароматом и плотной упругой текстурой, где нежная кислинка маринада подчеркивает природную сладковатую нотку боровиков. Попробуешь — язык проглотишь!

Для приготовления отберите 1 кг молодых крепких грибов, очистите от лесного сора, промойте и нарежьте на равные кусочки. Отварите в подсоленной воде (1 ст. л. соли на 2 л) 20 минут, снимая пену. Для маринада вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца, 3 лавровыми листами и 3 бутонами гвоздики. Влейте 100 мл 9% уксуса, залейте грибы кипящим маринадом. Добавьте 5 зубчиков чеснока и 1 ст. л. зерен горчицы.

Через 3 дня в холодильнике грибы приобретут сбалансированный вкус — бархатистую мякоть с пряным послевкусием и легкой остринкой. Идеальны к картофелю и не только.

Ранее стало известно, как замариновать шампиньоны так, чтобы грибы получились как из бочки.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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