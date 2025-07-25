Попробуешь — язык проглотишь: маринованные белые грибы — рецепт на 1 кг

Маринованные белые грибы — это изысканная закуска с благородным лесным ароматом и плотной упругой текстурой, где нежная кислинка маринада подчеркивает природную сладковатую нотку боровиков. Попробуешь — язык проглотишь!

Для приготовления отберите 1 кг молодых крепких грибов, очистите от лесного сора, промойте и нарежьте на равные кусочки. Отварите в подсоленной воде (1 ст. л. соли на 2 л) 20 минут, снимая пену. Для маринада вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца, 3 лавровыми листами и 3 бутонами гвоздики. Влейте 100 мл 9% уксуса, залейте грибы кипящим маринадом. Добавьте 5 зубчиков чеснока и 1 ст. л. зерен горчицы.

Через 3 дня в холодильнике грибы приобретут сбалансированный вкус — бархатистую мякоть с пряным послевкусием и легкой остринкой. Идеальны к картофелю и не только.

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