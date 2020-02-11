https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, которые подготовлены по поручению президента РФ. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, инициативы Владимира Путина должны быть воплощены как можно быстрее.

Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет, — приводит слова Турчака официальный сайт партии.

В соответствии с поправками действие программы маткапитала будет продлено до конца 2026 года, также предусмотрена его ежегодная индексация. Деньги станут выплачиваться семьям, в которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлён первый ребёнок. Они получат по 466 617 рублей. По 616 617 рублей станут выплачивать при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о расширении использования средств материнского капитала будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении 20 февраля. 19 февраля депутаты рассмотрят законопроект с учётом поправки «Единой России», реализующей предложения президента Путина. Совет Федерации может рассмотреть закон на заседании 26 февраля.