Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти от COVID-19 на дому

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в отличие от многих стран, не выявлено ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции на дому.
Заявление Поповой
По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время Россия вышла на «уверенное плато» по уровню распространения COVID-19.
По данным федерального оперштаба, в РФ за время пандемии зафиксирован 344 481 случай COVID-19, 3541 человек скончался, 113 299 — выздоровели.
Ранее Попова объявила о проведении в июне популяционного исследования среди россиян на иммунитет к коронавирусу.
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