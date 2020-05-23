Попова заявила об отсутствии в РФ случаев смерти от COVID-19 на дому

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России, в отличие от многих стран, не выявлено ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции на дому.

Заявление Поповой прозвучало в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозируемых «страшных» сценариев развития пандемии. Попова подчеркнула, что все принятые властями РФ меры дали свой результат.

По словам главы Роспотребнадзора, в настоящее время Россия вышла на «уверенное плато» по уровню распространения COVID-19.

По данным федерального оперштаба, в РФ за время пандемии зафиксирован 344 481 случай COVID-19, 3541 человек скончался, 113 299 — выздоровели.

Ранее Попова объявила о проведении в июне популяционного исследования среди россиян на иммунитет к коронавирусу.