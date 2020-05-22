Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на иммунитет к COVID-19

https://static.news.ru/photo/69d2150a-9c30-11ea-b286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в третьей декаде июня в России начнётся популяционное исследование на иммунитет к коронавирусу.

Заявление прозвучало на совещании о санитарно-эпидемической обстановке в РФ, передаёт РИА Новости. Попова объяснила выбранный срок тем, что населению нужно дать время на выработку иммунитета, «который и нужно определить».

Глава Роспотребнадзора отметила, что исследованием планируется охватить около 0,5% населения, что «в два раза больше, чем сегодняшнее количество пострадавших в этой ситуации». Попова также сообщила, что сейчас проходит исследование иммунитета у медработников в Москве, в котором уже приняли участие около 10 тысяч человек.

К 22 мая в России было выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции, 3249 человек скончались от COVID-19.

Ранее Попова заявила, что россияне из групп риска первыми получат вакцину от коронавируса, когда она будет разработана, передавал NEWS.ru.