Попова назвала среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/16b4eef4-0d2a-11eb-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших семи дней среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа равен восьми случаям на 100 тысяч населения. Об этом 13 октября на конференции «Пандемия 2020» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что в Израиле этот показатель равен 54 случаям на 100 тысяч населения, а в Великобритании — 22, во Франции — 28, в Испании — 21, а в Нидерландах — 27.

Сегодня даже на подъёме у РФ среднесуточный показатель за семь дней, то есть в сутки в среднем за семь дней, составляет порядка восьми на 100 тысяч населения. В разные дни это может быть 7,5, чуть больше или чуть меньше, около 8, — цитирует Попову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в течение прошедшей недели в мире число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выросло более чем на 2,2 млн. Данный показатель является рекордным за семидневку за весь период пандемии. Об этом 13 октября сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.