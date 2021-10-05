Понасенков предложил создать худсовет по мужским поцелуям

Историк и режиссёр Евгений Понасенков предложил создать комиссию по мужским поцелуям, чтобы контролировать их эстетику. Так он отреагировал на критику поцелуя комиков в шоу «Игра» на ТНТ. Об этом сообщает «Слово и дело».

Что касается конкретного поцелуя — я его не видел, но предполагаю, что это было не слишком красиво. Но понимаете, у нас же многие годы экс-глава страны, бывший генсек Леонид Брежнев в прямом смысле взасос целовал своё окружение, лидеров стран Варшавского договора, Хонеккера... И в общем-то, советские люди привыкли видеть глубокие мужские поцелуи, — сказал Понасенков.

Он добавил, что подобный контент на телевидении не проблема — но вот исполнители могут быть непрофессиональны.

Я бы, как эстет, ввёл некий художественный совет по мужским поцелуям. Чтобы это было правильно и красиво, — заявил историк.

Он предложил собрать в совете дизайнеров Джорджо Армани, Валентино Гаравани и Тома Форда. От Валентина Юдашкина отказался. Понасенков объяснил, что в искусстве важнее «как», а не «что», и художественный совет по мужским поцелуям мог бы в этом помочь.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал комиков Александра Панекина и Дениса Дорохова, поцеловавшихся на шоу, негодяями. Депутат призвал отправить их работать на Крайний Север в исправительно-трудовой лагерь.