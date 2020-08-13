Помощь застрявшим за рубежом гражданам РФ может стать платной

https://static.news.ru/photo/e2cbea6e-dd56-11ea-a141-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин планирует свернуть безвозмездную помощь застрявшим за рубежом гражданам РФ, заявил советник ассоциации «Турпомощь» Валерий Коровкин. Соответствующий документ МИД РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Инициатива подразумевает возмещение жителями РФ затрат на вывозные рейсы в течение трёх месяцев после возвращения на родину.

По мнению властей, документ поможет не только снизить государственные расходы на помощь гражданам, но и расширить перечень положений, при которых россияне смогут претендовать на поддержку.

Мысль верная, потому что раздача денег иногда граничит с «халявой», причём не совсем оправданной, притом что это деньги налогоплательщиков, деньги других граждан нашей страны. Консульские учреждения правы — многие люди просто восприняли выплаты как маленький дополнительный пансион, — прокомментировал идею кабмина Коровкин в эфире радиостанции Sputnik.

Он добавил, что руководству страны необходимо предусмотреть все возможные ситуации. Главный вопрос, который возникает, останется ли помощь — вывозные рейсы, продукты питания, — когда граждане реально попадут в ситуацию, которая угрожает их жизни и безопасности, или вся помощь будет идти в рассрочку, резюмировал эксперт. Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину.

Ранее в Министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что россияне могут посетить страну только при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19. Кроме того, отдыхающие из РФ и других стран, не входящих в ЕС, обязаны предоставить подтверждение оплаченного жилья в каком-либо месте размещения в Хорватии. Это может быть договор аренды жилья или туристический ваучер.