Хорватия назвала условия для разрешения въезда россиянам в страну

https://static.news.ru/photo/51d9303a-d80a-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что россияне могут посетить страну только при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Лица не подлежат мерам карантина и самоизоляции, если на пограничном переходе также предоставят отрицательные результаты ПЦР-теста на наличие коронавируса, который составляет не более 48 часов с момента проведения анализа и до прибытия на пограничный пункт, — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отдыхающие из РФ и других стран, не входящих в ЕС, обязаны предоставить подтверждение оплаченного жилья в каком-либо месте размещения в Хорватии. Это может быть договор аренды жилья или туристический ваучер, передаёт ТАСС.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Ранее замминистра туризма Хорватии Тончи Главина отмечал в интервью NEWS.ru, что большинство туристов въезжают в его страну по шенгенским визам, так как виза, выданная Хорватией, позволяет поехать только в саму Хорватию, а также в Болгарию, Румынию и на Кипр. Однако в течение полутора-двух лет республика планирует войти в Шенгенскую зону. До пандемии коронавируса Министерство туризма республики возлагало большие надежды на российских отдыхающих и даже обсуждало открытие дополнительных визовых центров в российских регионах.