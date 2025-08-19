Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Помогает прожить»: психолог назвала прием для адаптации первоклассника

Психолог Дугенцова: сюжетно-ролевые игры помогут первокласснику адаптироваться

Поступая в первый класс, ребенок может бояться незнакомого коллектива и разлуки с родителями, рассказала в беседе с NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала, рассказывая о школе, акцентировать внимание на новых друзьях и интересных занятиях, а не только на «взрослых» обязанностях ученика. Психолог также рекомендовала поиграть в школу.

Лучше всего воспринимается у детей в дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра. И поэтому можно взять сказкотерапевтические сюжеты, где герои идут в школу и справляются со страхами, трудностями. И это помогает ребенку прожить ситуацию. То есть с помощью этого ребенок психологически сам себя подготовит, когда будет в подобную вещь играть, — указала специалист.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.

Анна Акимова
