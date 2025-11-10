Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:57

Полюбил готовить печень с этой запеканкой — слоеная вкуснота из духовки, которая покорит и гурманов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы всегда избегали печени из-за специфического вкуса, эта запеканка станет приятным открытием. Нежные слои и ароматная заливка полностью преображают субпродукт.

Для запеканки мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (300 г), яйца (5 шт.), сыр (100 г), зеленый лук, молоко (100 мл), сухой чеснок (1 ч. л.), соль.

Печень промываю, очищаю от пленок и отвариваю в подсоленной воде 15–20 минут до готовности. Измельчаю в блендере до однородной пастообразной консистенции. Морковь и 2 яйца отвариваю до готовности, очищаю и натираю на крупной терке. Зеленый лук мелко рублю, сыр натираю на терке. Форму для запекания застилаю пергаментом. Выкладываю слои: первый слой — печеночная масса, затем морковь, вареные яйца, зеленый лук и сыр. Для заливки взбиваю оставшиеся 3 яйца с молоком, сухим чесноком и солью по вкусу. Заливаю этой смесью подготовленные слои. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Даю запеканке полностью остыть прямо в форме — это важно, чтобы она хорошо держала форму при нарезке.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

