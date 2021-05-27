Получил две премии: Роскосмос объяснил двукратный рост доходов Рогозина

https://static.news.ru/photo/6ffbe442-bf02-11eb-b2a7-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Global Look Press

Пресс-служба Роскосмоса объяснила рост доходов главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в два раза в 2020 году. По данным компании, за этот период он получил две премии, передаёт РИА Новости.

В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утверждённая решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он её в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году, — сообщили в пресс-службе.

Там объяснили, что таким образом Рогозин получил в один год сразу две премии. Этим объясняется рост общего дохода за год, отметили представители корпорации.

27 мая Роскосмос опубликовал декларацию Рогозина. Из неё следует, что глава компании за 2020 год получил 83,11 млн рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее (тогда он получил 44,13 млн рублей). В 2018 году руководитель госкорпорации также заработал почти в два раза меньше, чем в 2019 году — 29,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников второй год подряд становится самым богатым депутатом регионального заксобрания. Согласно данным декларации, опубликованной на сайте МГД, в 2020 году он заработал 180,9 миллиона рублей. В собственности Шапошникова значатся квартира площадью 269,5 квадратных метра, легковой автомобиль Mercedes Benz Е350 и машино-место.