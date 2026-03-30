Польша придумала новый способ защититься от украинских беженцев Польша потратит $120 млн на защиту границ от украинцев

Польша намерена установить электронный забор на границе с Украиной, чтобы защититься от беженцев. Его стоимость составит порядка $120 млн (9,7 млрд рублей), сообщает RMF FM.

По информации журналистов, проект предполагает установку столбов с камерами дневного света и тепловизионными камерами. Забор позволит предотвратить незаконное пересечение границы и выявить инциденты, угрожающие безопасности страны, добавили в издании.

Ранее Норвегия ужесточила правила для иностранных граждан, перемещенных с Украины. В частности, государство больше не будет предоставлять временную коллективную защиту мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Власти пошли на такой шаг, поскольку в страну прибыло уже «слишком много людей».

Также министр социальной защиты Бельгии Аннелин Ван Боссюйт заявила, что украинские беженцы могут лишиться государственной поддержки в случае отказа от интеграции в местное сообщество. Глава ведомства объявила о введении новых требований для временно перемещенных лиц, находящихся под международной защитой: теперь получатели пособий обязаны посещать языковые курсы и вести активный поиск работы.