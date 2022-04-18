«Полностью поддерживаю»: депутат об исполнении гимна в школах

С 1 сентября в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила NEWS.ru, что полностью поддерживает эту инициативу. Она добавила, что нужно прививать уважение к гимну, гербу и флагу с детства.

Полностью это поддерживаю. Заниматься патриотическим воспитанием необходимо с самого раннего возраста. И мы, наконец, возвращаемся к таким вещам, к самобытности. <...> Должна сложиться определённая культура отношения к гимну, чтобы его внимательно слушали, знали и понимали​, — заявила парламентарий.

Лантратова добавила, что была в Мариуполе, Донецке, Луганске, откуда привезла украинские учебники истории, по которым видно, что детей готовили к войне с Россией.

Мы сейчас находимся в очень непростой ситуации. Как сказал сейчас [заместитель председателя Госдумы] Пётр Толстой: либо ты со своей армией и своим народом, либо ты с чужой армией и чужим народом, — резюмировала она.

Ранее Кравцов в ходе всероссийского школьного форума «Сила в правде!» заявил, что Минпросвещения намерено ввести изучение истории в школах с первого класса. Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров, комментируя в беседе с NEWS.ru эту инициативу, отметил, что для изучения истории детям необходим «минимальный жизненный опыт», которого у них практически нет.