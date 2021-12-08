Полковник рассказал о нелетальном способе выводить из строя самолёты США

Россия имеет возможность выводить из строя электронику любых американских самолётов с помощью системы радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», заявил полковник в отставке и военный историк Юрий Кнутов «ПолитРоссии». По его словам, в НАТО отлично понимают, на что способны российские комплексы.

Система радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» глушит сигналы управления от радиостанций. То есть это связь самолёта с аэродромом и связь самолёта с навигационными спутниками. И всё это моментально теряется, за счёт чего самолеты оказываются ослепшими. При этом эффективность наших систем была доказана не один раз. Её, во-первых, демонстрировали на разных учениях. Во-вторых, уже произведено размещение «Мурманска» вдоль наших границ, которое показало, что есть серьёзное воздействие на все самолеты НАТО, а не только на F-35, — сказал Кнутов.

Он также добавил, что роль подобных систем будет возрастать, а Россия делает ставку на радиоэлектронную борьбу как на одно из основных средств подавления авиации.

Ранее американский самолёт-разведчик был замечен у побережья Крыма. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, воздушное судно вылетело из аэропорта Румынии.