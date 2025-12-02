Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:39

Политолог раскрыл, какое будущее ждет Зеленского

Политолог Саймс заявил, что после соглашения Зеленского ждут неприятные вещи

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского ждут неприятные вещи при заключении договора с Россией, заявил в рамках беседы с журналистами в Госдуме политолог, телеведущий и профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Саймс. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, возникает вопрос, будет ли положение об амнистии включено в соглашение, о котором сейчас ведутся переговоры.

Мне кажется, что, если будет подписано то соглашение, которое бы отвечало национальным интересам России, там неизбежно будут какие-то вещи, очень неприятные для Зеленского. Если Трамп будет по-прежнему настаивать на том, чтобы на Украине были проведены выборы, то я думаю, что будущее Зеленского в лучшем для него случае выглядит очень неопределенным, — подчеркнул эксперт .

Саймс признался, что не видит для политика роли в восстановлении Украины после того, что он проделал со своей страной. Политолог объяснил, что это произойдет в том случае, если будет подписано соглашение, которое все будут воспринимать как его личное поражение.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович допустил, что Зеленский может остаться в Ирландии на фоне нового расследования о коррупции. По мнению эксперта, против президента Украины могут организовать провокации.

