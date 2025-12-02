На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии

На Западе раскрыли, что может произойти с Зеленским в Ирландии Политолог Кошкович: Зеленский может остаться в Ирландии из-за действий НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский может остаться в Ирландии на фоне нового расследования НАБУ, предположил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. По его мнению, против Зеленского могут произойти провокации.

Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется, — написал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака станет началом конца для властей страны. Он выразил мнение, что никакой перезагрузки офиса не будет.

Позже сенатор РФ от ДНР Александр Волошин заявил, что Ермак был одним из бенефициаров коррупционных схем, поэтому он и препятствовал заключению мира с Москвой. Он также добавил, что инициатором преследования помощника главы государства являются внешние кураторы, действующие через НАБУ и САП.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.