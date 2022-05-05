Политолог пояснил, как Россия сломит моральный дух украинских националистов Политолог Евсеев: РФ сломит дух украинских националистов, уничтожив личный состав армии

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Основная задача российских военнослужащих на Украине состоит в «максимальном уничтожении» личного состава украинской армии, заявил руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт в области международной безопасности Владимир Евсеев. Таким образом Москве удастся сломить моральный дух бойцов Киева, передаёт «Радио 1».

Задача не состоит в том, что нужно быстро продвигаться. Задача несколько иная сейчас: речь идёт о максимальном уничтожении самого ценного, что есть у Украины, — личного состава. Этот процесс не быстрый, — уточнил Евсеев.

Политолог считает, что «надлом» ВСУ произойдёт примерно через две недели или месяц. После этого, предположил Евсеев, сдадутся боевики, засевшие на «Азовстали», а также будет надломлен моральный дух украинских солдат.

По-видимому, через время начнётся не отход, а бегство Вооружённых сил Украины из-за серьёзной нехватки боеприпасов, горюче-смазочных материалов и предметов тылового обеспечения. Я думаю, что в мае, скорее всего, это состоится или к концу мая, — резюмировал политолог.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на заявление боевиков, находящихся на «Азовстали», о том, что они будут обменивать находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты. При этом они оценили, что за каждую поставленную им тонну продуктов они будут отдавать 15 человек. Он подсчитал, что «азовцы» оценивают человеческую жизнь в 66,6 кг.