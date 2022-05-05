Володин рассказал, сколько стоит человеческая жизнь на «Азовстали» Володин сравнил действия боевиков на «Азовстали» с людоедством

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале отреагировал на заявление боевиков, находящихся на «Азовстали», о том, что они будут обменивать находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты. При этом они оценили, что за каждую поставленную им тонну продуктов они будут отдавать 15 человек. Он подсчитал, что «азовцы» оценивают человеческую жизнь в 66,6 кг.

Вдумайтесь, сначала они заманили людей на завод, затем — прикрываясь ими как живым щитом, отсиживались, а теперь — хотят обменять на продукты питания, оценивая жизнь человека в 66,6 кг. Преследуя лишь одну цель — спасение собственной шкуры, — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что худшим вариантом могло быть только людоедство — «съесть заложников». По словам спикера, это типичное поведение террористов.

После таких решений неужели ещё кому-то непонятно, с кем столкнулись наши солдаты и офицеры на Украине? Что теперь скажут те, кто защищал этих уродов? Вот вам наглядный пример, кто такие нацисты и почему с ними необходимо бороться, — заключил Володин.

Бойцы Вооружённых сил Украины, которые находятся в блокаде на территории «Азовстали», ранее предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на 15 заложников. Они также предупредили, что безвозмездно отпускать больше никого не будут.