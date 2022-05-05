Украинские военные с «Азовстали» предложили обменять пленных на продукты

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Бойцы Вооружённых сил Украины, которые находятся в блокаде на территории «Азовстали», предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства, пишет РИА Новости. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на пятнадцать заложников. По словам источника, украинские военные предупредили, что безвозмездно отпускать они больше никого не будут.

Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать, — заявил спикер.

В заключение собеседник отметил, что в подвальных помещениях находится более 200 мирных жителей, включая женщин, детей и пенсионеров.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым. Позже появились сообщения о группах гражданских лиц, покинувших территорию завода. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе остаются более 150 мирных жителей, а также 170 раненых.