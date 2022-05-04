Политолог оценил шансы скорой отставки Собянина и Беглова Политолог Гращенков заявил, что Беглов и Собянин могут скоро лишиться должностей

Сергей Собянин / Фото Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города/АГН

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов могут лишиться своих должностей в рамках весеннего «губернаторопада», который начнётся в середине мая, когда жителям регионов предстоит избрать себе нового главу, заявил политолог Илья Гращенков. По его словам, при помощи кадровых перестановок Кремль попытается стабилизировать обстановку в регионах, пишет Pravda.Ru.

Речь может идти о досрочной отставке губернатора: Игоря Артамонова (Липецкая область), Дениса Паслера (Оренбургская область), Валентина Коновалова (Хакасия) и нескольких других. Под вопросом может оказаться судьба глав двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, — уточнил Кращенков.

По его мнению, Кремль планирует стабилизировать обстановку в регионах в условиях спецоперации на Украине при помощи смены губернаторов. Таким образом, «на местах» поставят руководить либо однозначно лояльных политиков, которые будут выполнять приказы Москвы, либо способных принимать самостоятельные решения.

Ранее депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Луговой высказался против проведения губернаторских выборов в регионах России. Политик посчитал, что местных глав должен назначать российский президент Владимир Путин. Луговой пожаловался на недостаточный контроль в работе губернаторов, посчитав, что некоторые из них «живут как князьки».