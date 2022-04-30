«Живут как князьки»: в ГД рассказали, кто должен назначать губернаторов Луговой заявил о необходимости прямого назначения губернаторов президентом России

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Луговой / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Луговой высказался против проведения губернаторских выборов в регионах России. В эфире радиостанции «Говорит Москва» политик посчитал, что местных глав должен назначать российский президент Владимир Путин. Луговой пожаловался на недостаточный контроль в работе губернаторов, посчитав, что некоторые из них «живут как князьки».

Я против выборов губернаторов в регионах. Я за прямое назначение президентское. Я понял, почему даже при таком количестве природных ресурсов не очень многих экономических достижений удаётся добиться. Такая огромная у нас территория. Прилетаешь на одну часть, побудешь там и улетаешь, а местный чиновник остаётся там на месте. Они живут иногда как такие князьки, и до сих пор, — заявил Луговой.

Ранее стало известно, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в ряде регионов из числа тех, где планируется голосование. С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов, сообщили источники в администрации президента РФ.

Россияне в большинстве своём спокойно примут отмену прямых выборов губернаторов, предположил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Их жизнь напрямую это сразу не затронет, на стоимости продуктов не скажется, объяснил он.