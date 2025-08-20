Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:19

Политолог объяснил, почему России нет смысла разговаривать с Зеленским

Политолог Данилов заявил, что для Москвы Зеленский не субъектен

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

России нет смысла разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он не субъектен для Москвы, заявил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталий Данилов. По его словам, переданным ОТР, предпосылок для встречи лидеров Украины и РФ не видно.

Ну, значит будет не [помощник президента РФ Владимир] Мединский, а кто там у нас следующий? Я не вижу никаких предпосылок для встречи лидеров двух стран, я имею в виду Украины и России. Для нас Зеленский не субъектен. Смысл с ним разговаривать отсутствует, — заявил Данилов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проведение трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и Зеленского является реалистичным сценарием. По его словам, при благоприятном исходе может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

