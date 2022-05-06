Политолог Карасёв предсказал нацистам с «Азовстали» бесславную гибель

Фото Azov Regiment/Cover Images/Global Look Press

Засевшие на территории «Азовстали» украинские националисты едят крыс и голубей, их ждёт бесславная гибель в подземельях мариупольского завода, предсказал политолог Владимир Карасёв. Он отметил, что США и Евросоюз не станут осуждать «современных нацистских людоедов» за предложение обменять мирных жителей на еду и медикаменты, пишет «ПолитЭксперт».

Они — современные нацистские людоеды. Я точно знаю, что в подвалах боевики уже едят и крыс, и собак, и голубей. Нет никаких сомнений, это 100%. У них проблемы с питанием и оружием. Я думаю, закономерный конец для бандеровских боевиков — смерть в подземельях мариупольского завода. Она их обязательно настигнет, — заверил Карасёв.

Он предположил, что через некоторое время националисты попытаются покинуть «Азовсталь» под видом мирных жителей. По его словам, у России и ДНР есть специальные психологи, которые смогут определить, причастен человек к военным преступлениям или нет.

Они сами себя раскрывают, потому что у них все тело покрыто свастиками и нацистской символикой, — подчеркнул Карасёв.

Боевики ВСУ и «Азова», которые находятся в блокаде на территории «Азовстали», ранее предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. Представитель штаба операции по освобождению завода в разговоре с агентством уточнил, что националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на 15 заложников. Они также предупредили, что безвозмездно отпускать больше никого не будут.