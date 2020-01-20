https://static.news.ru/photo/a854f700-3b52-11ea-9906-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Москве изъяли более 4,5 тысячи банок никотиновых жевательных смесей. Таким образом полицейские пресекли незаконное производство в столице. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что изъятие было произведено в цехе, который располагался в одном из складов на востоке города. Там злоумышленники организовали фасовку и хранение смесей. В помещении площадью 240 кв. метров полицейские обнаружили два специальных станка, этикетки, наклейки и пакеты.

Изъято 33 пластиковых десятилитровых ёмкости, предположительно с никотиновой жевательной смесью, и более 4,5 тыс. банок готовой к употреблению продукции. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, — передаёт ТАСС слова Ирины Волк.

В настоящее время правоохранители занимаются установкой лиц, которые могут быть причастны к совершению незаконной деятельности.

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