Полиция отчиталась о проверке заявлений битых жён Башарова

https://static.news.ru/photo/b7017244-ba94-11ea-a03b-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция отчиталась о проверке заявлений жён Марата Башарова, которые жаловались на побои со стороны актёра. Об этом стало известно после того, как замглавы комитета ГД по делам семьи, детей и женщин Оксана Пушкина поинтересовалась вопросом у первого замминистра МВД Александра Горового.

Проверки по заявлениям проводились 7 марта 2015 года и 5 и 6 января прошлого года. Во всех случаях были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, сообщает РИА Новости. Прокуратура не отменила эти постановления, хотя сам актёр публично несколько раз признавался, что поднимал на всех своих жён руку.

Пушкина ничуть не удивилась такому ответу. Более того, депутат завила, что именно такого ответа она и ждала, и назвала его «отпиской».

Заявления были, в возбуждении дела отказали, прокуратура нарушений не выявила. Пока не будет закона о профилактике семейно-бытового насилия, пока женщины не будут уверены, что любое их обращение не останется без должного внимания, а система их точно защитит, мы так и будем получать подобные отписки, — резюмировала Пушкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова заявила, что актёр страдает раздвоением личности. По её словам, Башаров прикрывается выдуманными личностями, чтобы не отвечать за свои ужасные поступки.