Полиция оштрафовала свыше 1,1 млн россиян за нарушения в пандемию

https://static.news.ru/photo/d0752638-313d-11eb-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавируса полиция в России выписала более 1,1 млн штрафов за нарушение эпидемиологических правил. МВД РФ впервые озвучило соответствующие цифры.

Отмечается, что большинство штрафов было выписано правоохранителями из-за нарушений перчаточно-масочного режима, передаёт ТАСС.

Большая часть нарушителей, как сообщает МВД, были привлечены по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». По этой статье штраф составляет 1 тысячу рублей. На такую сумму оштрафовали 976,9 тысячи россиян.

109,2 тысячи протоколов было составлено за нарушение ст. 3.18.1 КоАП Москвы, то есть за нарушения правил по обеспечению режима повышенной готовности.

Ещё 21,5 тысячи человек оштрафовали по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. По этой статье штрафы «кусаются» и составляют минимум 15 тысяч рублей.

МВД уточнило, что общая сумма собранных штрафов с начала пандемии составила 1,7 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что максимальные штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии могут вырасти до 20 тысяч рублей.

Штрафы с начала осени были выписаны 102,5 тысячи москвичей, отказывающихся надевать маски в общественных местах и в транспорте. Учитывая, что наказание за это нарушение оценивается в сумму 4–5 тысяч рублей, всего «безмасочники» заплатили 410–512,5 млн рублей.