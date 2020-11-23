Штрафы за неповиновение сотрудникам полиции могут повысить

https://static.news.ru/photo/061c3672-2d93-11eb-acc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максимальные штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и Росгвардии могут вырасти до 20 тысяч рублей. Соответствующие поправки в КоАП РФ внесли на рассмотрение в Государственную думу.

В настоящее время неповиновение распоряжениям сотрудников правоохранительных органов наказывается штрафом от пятисот до одной тысячи рублей (при отсутствии признаков повторности).

Такой размер штрафа не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний, их возможным негативным последствиям и не обеспечивает превентивную функцию законодательства об административных правонарушениях, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы поправок предлагают установить размеры штрафов для граждан за игнорирование требований правоохранителей в размере от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном нарушении — от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, предлагается закрепить возможность привлечения правонарушителей к обязательным работам.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдуму ранее внесли законопроект об увеличении размера штрафа с 200 до 2000 рублей для осуждённых к лишению свободы, нарушающих установленный порядок отбывания наказания. Документ также предусматривает, что злостных нарушителей порядка отбывания наказания в качестве меры взыскания теперь могут отправить в одиночные камеры на срок до шести месяцев.