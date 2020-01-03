https://static.news.ru/photo/26883be0-2ed4-11ea-9983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские Хабаровска совместно с сотрудниками ФСБ задержали в одном из хостелов мужчину, подозреваемого в ложном минировании центральной площади города в новогоднюю ночь.

Автором сообщения о якобы заложенном на площади взрывном устройстве оказался 39-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил хулиганскими побуждениями.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте Управления МВД по Хабаровскому краю.

Как ранее писал NEWS.ru, сообщение в полицию о минировании главной площади Хабаровска поступило через 10 минут после боя курантов. Проверка территории продолжалась 40 минут. В ней были задействованы свыше 100 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.