Полицейские Хабаровска совместно с сотрудниками ФСБ задержали в одном из хостелов мужчину, подозреваемого в ложном минировании центральной площади города в новогоднюю ночь.
Автором сообщения о якобы заложенном на площади взрывном устройстве оказался 39-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил хулиганскими побуждениями.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,
Как ранее писал NEWS.ru, сообщение в полицию о минировании главной площади Хабаровска поступило через 10 минут после боя курантов. Проверка территории продолжалась 40 минут. В ней были задействованы свыше 100 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
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