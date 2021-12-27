Полицейского в Москве обвинили в нарушении тайны переписки подозреваемого

На сотрудника правоохранительных органов в Москве завели дело за нарушение тайны личной переписки. По долгу службы он должен был вскрыть почту подозреваемого и выбрать из неё определённые письма. Однако вместо этого полицейский скопировал весь массив и переслал его в другой отдел МВД, чьи сотрудники подали на него жалобу. В Следственном комитете РФ посчитали это вторжением в частную жизнь. Сейчас старший оперуполномоченный находится под подпиской о невыезде, сообщает Telegram-канал Baza.

Полицейский допустил халатность во время расследования дела о вымогательстве. Он получил санкцию от суда на вскрытие почты подозреваемого, чтобы выбрать из неё письма за определённые дни. Вместо этого, получив от почтовых служб доступ к ящикам, он скопировал все письма и отправил этот архив следователям другого отдела МВД. Вскоре на старшего оперуполномоченного возбудили дело за нарушение тайны личной переписки подозреваемого.

Ранее бывший следователь органов внутренних дел, директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров заявил, что сотрудники полиции стали работать настолько избирательно, что это вызывает смех. По его словам, когда люди вызывают полицию, зачастую никто не приезжает. Стоит написать, что идёт митинг, — прилетают сразу десять машин.

Егоров добавил, что граждане не доверяют полиции и она сама виновата в этом. А разрешение проникать в жилище без решения суда может привести к тому, что у людей будут находить наркотики после того, как они написали не тот комментарий в Интернете, считает эксперт.