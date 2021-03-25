Покупателям с детьми могут запретить продавать алкоголь и сигареты

https://static.news.ru/photo/40abbc48-8dfd-11eb-9411-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести запрет на продажу алкоголя и сигарет покупателям, которые пришли в магазин с детьми.

Письмо с предложением общественница направила главе Минпромторга Денису Мантурову. В обращении она отметила, что родители нередко приходят в магазины, супермаркеты и алкомаркеты со своими несовершеннолетними детьми и покупают в их присутствии спиртные напитки и табак. Это, по её мнению, может спровоцировать у детей интерес к таким товарам, который может перерасти во вредные привычки.

Волынец также напомнила, что Минздрав заявлял о необходимости принять дополнительные меры по снижению потребления алкоголя и сигарет среди молодёжи.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми, — цитирует обращение общественницы RT.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса и ряда ограничительных мер многие россияне снимали стресс алкоголем. Как отмечают специалисты, наши соотечественники стали выпивать больше, чем раньше. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется — часть работников вернулась к привычному офлайн-режиму, началась вакцинация, власти смягчили многие ограничения. Но даже несмотря на эти шаги, у россиян сохранился повышенный интерес к горячительным напиткам.