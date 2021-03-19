Смягчение мер не помеха: россияне пьют больше, чем раньше

Из-за пандемии коронавируса и ряда ограничительных мер многие россияне снимали стресс алкоголем. Как отмечают специалисты, наши соотечественники стали выпивать больше, чем раньше. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется — часть работников вернулась к привычному офлайн-режиму, началась вакцинация, власти смягчили многие ограничения. Но даже несмотря на эти шаги, у россиян сохранился повышенный интерес к горячительным напиткам. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в январе 2021 года жители нашей страны приобрели 17 млн 400 тысяч декалитров алкоголя. Этот показатель выше, чем годом ранее в этот же период. Что мешает россиянам отказаться от вредной привычки, как долго продлится повышенный спрос на горячительные напитки, какими советами поделились селебрити и эксперты — в материале NEWS.ru.

Запивали и будут запивать

Специалисты Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка сравнили объёмы проданных горячительных напитков в январе с 2019-го по 2021-й (документ есть в распоряжении NEWS.ru). Оказалось, что в этот период в прошлом и позапрошлом годах жители нашей страны приобрели по 16 млн 600 тысяч декалитров алкогольной продукции. А вот в январе 2021-го этот показатель составил уже 17 млн 400 тысяч декалитров. При этом спрос вырос равномерно на все горячительные напитки. Наибольшей популярностью у россиян пользуется водка (5 млн 848 тысяч декалитров), вторую позицию занимает вино (3 млн 977 тысяч), а третью — шампанское с игристыми винами (1 млн 674 тысячи). Меньше всего наших соотечественников интересуют ликёрные вина (продано чуть более 19,5 тысячи декалитров).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, некоторые пагубные «пандемийные привычки» у россиян наблюдаются до сих пор. Причину сохранившегося интереса к алкоголю NEWS.ru озвучила доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова Римма Теперик. По словам эксперта, многие жители нашей страны и сейчас находятся в состоянии продолжительного психологического стресса, так как ситуация всё ещё остаётся неопределённой и пандемия на завершилась.

Копинги (стратегии преодоления стресса) могут быть разными. Есть, конечно, здоровые, когда человек переключается на другую деятельность, развивает свои навыки. К сожалению, алкоголь становится таким негативным копингом, помогает людям на какое-то время избавиться от чувства тревоги. Также многие всё ещё работают онлайн и добровольно ведут затворнический образ жизни. С помощью алкоголя они расслабляются, снимают стресс от перегрузок. Римма Теперик кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова

По мнению психолога, тем, у кого любовь к горячительным напиткам уже переросла в зависимость, поможет только специалист. Даже после окончания пандемии эти люди не смогут механически вернуться в прежний режим без злоупотребления спиртным. А у тех, кто просто слегка увеличивал привычную дозу, получится выровнять ситуацию, отмечает Теперик.

Решать проблему комплексно

Похожим мнением с NEWS.ru поделился нарколог Игорь Лазарев. Врач отметил, что помимо стресса на увеличении покупательского спроса сказались финансовые запасы россиян. Он считает, что в пандемию люди копили на чёрный день и в итоге на длительных праздничных каникулах дали волю своим желаниям. Остановиться было сложно, поэтому многие продолжили активно пить и во время других торжеств — 23 февраля и 8 марта. По словам нарколога, чтобы статистика по числу россиян, регулярно употребляющих алкоголь, не продолжала расти, требуются комплексные меры от властей.

У нас несбалансированная политика государства на этот счёт. Необходимо воздействовать на четыре точки: продажа алкоголя, его производство, профилактика в плане снижения спроса, возможность реабилитации и лечения. Если государство захочет решать эту проблему, то положительные изменения будут. Для этого нужно воздействовать на все эти четыре точки. Снижать производство и продажи, ограничить доступность, чтобы в каждом доме не было таких магазинов. Также стоит рассказывать о том, что алкогольная зависимость — это серьёзная проблема, нужно развивать реабилитационную помощь. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Поговорить и завязать

О том, что проблемы с алкоголем и наркотическими веществами приводят к плачевным последствиям, не понаслышке знает телеведущая Дана Борисова. Несколько лет назад она проходила длительную реабилитацию и теперь ведёт трезвую жизнь. В беседе с NEWS.ru звезда телеэфира сообщила, что она внесла определённый вклад в решение этой проблемы, когда публично призналась в своих пагубных пристрастиях. По словам Борисовой, именно правильная реабилитация и огласка помогли ей избавиться от зависимости.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Радует, что сейчас жёстко отслеживают, чтобы не продавали алкоголь несовершеннолетним. Чтобы в целом с этим бороться, должна быть профилактика, нужно больше рассказывать о вреде алкоголя. Сейчас люди больше знают о реабилитационных центрах, отчасти и по моему опыту. Я сейчас тоже многим помогаю. Отвечаю на вопросы своих подписчиков в директе и в комментариях. Это моя любимая тема, и я рада, что могу помочь другим. Дана Борисова российская телеведущая российская телеведущая

Самым эффективным способом избавления от алкогольной зависимости Борисова назвала реабилитацию в группах, когда люди, столкнувшиеся с одной и той же проблемой, признаются в алкоголизме и обсуждают его. Как рассказали NEWS.ru в фонде содействия развитию содружества анонимных алкоголиков «Послание», сейчас существует около 700 таких групп помощи по всей России. Порядка 200 действуют в Москве и Московской области. По словам одного из представителей фонда, такая групповая поддержка действительно помогает людям изменить свою жизнь к лучшему.

Опасная польза

Более лояльное отношение к горячительным напиткам в разговоре с NEWS.ru выразил актёр Станислав Садальский. По его словам, в нынешних условиях россиянам не остаётся ничего другого, кроме как развлекать себя с помощью алкоголя. Про себя телеведущий добавил, что выпивает «по-разному».

Вот как раз просьба к Роспотребнадзору. Лучше следить, чтобы качественный алкоголь продавали. Я за то, чтобы в театры ходить, а после можно и выпить немного. Из алкогольных напитков я предпочитаю такой коктейль: 50% водки и 50% лимонного сока. Получается в итоге градусов 20, а лимон ещё и печень чистит. Станислав Садальский актёр и телеведущий актёр и телеведущий