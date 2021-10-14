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Идеальный офицер: в Москве простились с Владимиром Маркиным
Общество

Идеальный офицер: в Москве простились с Владимиром Маркиным

15:56, 14 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Проводить в последний путь и почтить его память пришли родные, близкие, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов и силовых структур, политики и просто неравнодушные москвичи. 

Владимира Маркина не стало 12 октября, бывший официальный представитель СК РФ сильно болел и в последнее время находился в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Маркин окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, в 2009-м — юридический факультет Института экономики и культуры. Он работал журналистом, ведущим и продюсером передач на телевидении и радио, первым заместителем председателя комитета по делам печати и информации Московской области.

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Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

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