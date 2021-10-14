Идеальный офицер: в Москве простились с Владимиром Маркиным

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с первым официальным представителем Следственного комитета РФ Владимиром Маркиным. Проводить в последний путь и почтить его память пришли родные, близкие, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, представители правоохранительных органов и силовых структур, политики и просто неравнодушные москвичи.

Владимира Маркина не стало 12 октября, бывший официальный представитель СК РФ сильно болел и в последнее время находился в крайне тяжёлом состоянии.

Владимир Маркин окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, в 2009-м — юридический факультет Института экономики и культуры. Он работал журналистом, ведущим и продюсером передач на телевидении и радио, первым заместителем председателя комитета по делам печати и информации Московской области.