Похлебка Глеба Жеглова: готовлю за копейки из субпродуктов — семья уплетает и требует добавки

«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» — мечтал Глеб Жеглов. Эта похлебка — именно то блюдо: наваристое, сытное и невероятно душистое благодаря пшену и овощам, томленным на вытопленном сале.

Что понадобится

Куриные желудки — 300 г, куриные сердечки — 200 г, куриная печень — 200 г, пшено — 100 г, картофель — 3-4 шт. (около 400 г), морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., корень петрушки — 50 г, сало — 50 г, лавровый лист — 1-2 шт., черный перец горошком — 3-4 шт., соль — по вкусу, вода — 2,5-3 л.

Как готовлю

Промытые куриные желудки нарезаю полосками, заливаю холодной водой в кастрюле и довожу до кипения. Снимаю пену и варю на медленном огне около 30 минут.

Добавляю к желудкам разрезанные пополам и промытые сердечки и печень, снова довожу до кипения, удаляю пену и варю еще 10 минут.

Пока варятся потрошки, тщательно промываю пшено в нескольких водах, пока стекающая вода не станет прозрачной. Добавляю крупу в бульон и варю 10 минут. Следом за пшеном отправляю в кастрюлю нарезанный кубиками картофель.

Готовлю зажарку: на разогретой сковороде вытапливаю сало, кубиками добавляю лук, морковь и корень петрушки. Обжариваю овощи до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Перекладываю ароматную зажарку в суп, добавляю лавровый лист и перец горошком. Варю все вместе еще 10-15 минут до полной готовности картофеля и пшена. В конце солю по вкусу, даю настояться под крышкой 10-15 минут и подаю.

