Политолог ответил, чем может заняться Трамп после завершения войны с Ираном

Конфликт на Украине вновь появится в повестке президента США Дональда Трампа после завершения войны с Ираном, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американскому лидеру необходимо восстановить свою репутацию, пострадавшую из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Сейчас у [Трампа] не очень-то хороший статус, начиная с 2026 года, с той же самой Венесуэлы и заканчивая Гренландией, включая попытки оказать давление на Кубу с помощью санкций. Звание голубя мира у него поменялось. Даже те, кто голосовал за Трампа, очень сильно разочаровались. Республиканские и демократические институты власти не очень сильно доверяют президенту, поэтому ему сейчас необходимо быстрое краткосрочное перемирие, чтобы хоть как-то сохранить свою репутацию и перекинуться на другие вопросы. Так что после завершения конфликта на Ближнем Востоке, мне кажется, мы снова будем обсуждать украинскую повестку, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что репутация Трампа серьезно пострадала, поскольку даже израильская диаспора, ранее выражавшая солидарность в противостоянии с Ираном, теперь поддержит его только в случае окончательного демонтажа иранских институтов власти. Однако, по словам политолога, американский лидер остановился на полпути, осознав наличие серьезных военных, экономических и политических препятствий.

Ранее стало известно, что США намерены объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля. По информации зарубежных СМИ, дата выбрана не случайно: в этот день Трамп планирует посетить Израиль и получить национальную награду страны.