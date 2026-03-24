24 марта 2026 в 12:42

Что думают в Кремле о противоречивых заявлениях Трампа и властей Ирана

Песков: неизвестно, как на самом деле обстоят дела с контактами США и Ирана

Неизвестно, как на самом деле обстоят дела с контактами США и Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, заявления двух сторон крайне противоречивы.

Мы действительно — так же, как и вы — фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим. И как там с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем, — отметил он.

До этого Песков сообщал, что Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления, прозвучавшие в последнее время вокруг ситуации с Ираном. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезду «Голден Стэйт» вынесли с площадки на носилках из-за травмы колена
Магнитные бури сегодня, 24 марта: что завтра, слабость, головокружение
ГД одобрила в I чтении проект о бесплатном проезде для родных росгвардейцев
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

