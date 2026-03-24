Что думают в Кремле о противоречивых заявлениях Трампа и властей Ирана Песков: неизвестно, как на самом деле обстоят дела с контактами США и Ирана

Неизвестно, как на самом деле обстоят дела с контактами США и Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, заявления двух сторон крайне противоречивы.

Мы действительно — так же, как и вы — фиксируем целый набор противоречивых заявлений со всех сторон. Одни противоречат другим. И как там с этим обстоят дела на самом деле, мы не знаем, — отметил он.

До этого Песков сообщал, что Кремль внимательно отслеживает многочисленные противоречивые заявления, прозвучавшие в последнее время вокруг ситуации с Ираном. При этом в Москве рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.