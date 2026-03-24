Что известно о подготовке Китая к подводной войне с США Reuters узнал о подготовке Китая к подводной войне с США

Китйские исследователи начали составлять карту морского дна в стратегически важных районах Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов, соответствующая информация поможет стране вести войну против США в случае необходимости, передает Reuters. По мнению экспертов, КНР на основе полученных сведений может составить карту подводного рельефа тех мест, где в случае конфликта будут задействованы подлодки.

Данные отслеживания судов показывают, что Китай проводит исследования морского дна в том числе в стратегически важных с военной точки зрения районах вокруг Филиппин, вблизи Гуама и Гавайев, а также вблизи военных объектов США на атолле Уэйк в северной части Тихого океана, — сказано в материале.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта Ирана с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности для этого. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.