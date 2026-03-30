Погружаю яйца в раствор — через 2 часа достаю крашенки цвета горной оливы с натуральным блеском

Беру свежие тополиные листья, заливаю водой и кипячу 40 минут — получаю отвар благородного оливкового оттенка, в котором варю пасхальные яйца.

Получается обалденная красота: яйца приобретают ровный, глубокий оливковый цвет с матовым благородным отливом, без запаха и химии, как в старинных монастырских рецептах.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 12–14 свежих тополиных листьев, 1–2 столовые ложки уксуса 9% на 500 мл воды. Листья тщательно промойте, сложите в кастрюлю, залейте холодной водой, чтобы покрыла их полностью. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 40–45 минут для насыщенного цвета (если хотите более светлый оттенок, достаточно 30 минут). Снимите отвар с огня, немного остудите, процедите через дуршлаг.

Добавьте уксус — он закрепит цвет. Опустите вареные яйца в теплый настой и оставьте на 2–4 часа, периодически переворачивая для равномерного окрашивания. Готовые яйца обсушите и натрите растительным маслом для блеска. Такой способ подарит вашим крашенкам неповторимый натуральный оттенок.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.