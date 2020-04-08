Погоня врачей за больным с коронавирусом попала на видео

Жители города Арзамаса Нижегородской области стали свидетелями погони врачей в спецкостюмах за пациентом. Видеозапись инцидента попала в Сеть.
Мужчину доставили в психдиспансер с симптомами ОРВИ и взяли у него анализ на коронавирус. Пациент оставался дома, пока тест не показал положительный результат. Медики приехали к больному и попытались госпитализировать его, однако он решил убежать,
В результате медицинским работникам удалось поймать 28-летнего мужчину. В настоящий момент он доставлен в больницу.
Ранее NEWS.ru писал, что мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. В большинстве случаев нарушителями являются вернувшиеся домой туристы.
В России на сегодняшний день зафиксировано 8,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 597 человек, умерли — 66.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 83 тысяч человек, выздоровели — свыше 309 тысяч.
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