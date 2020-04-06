Суды Петербурга рассмотрят 70 дел о нарушении карантина

https://static.news.ru/photo/c3dc197c-7833-11ea-ac5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Мировые судьи Санкт-Петербурга зарегистрировали 70 дел о нарушении домашнего карантина. Часто нарушители — вернувшиеся домой туристы.

По информации KP.ru, материалы о 26 потенциальных нарушителях вернули силовикам из-за отсутствия доказательств или ошибок в документах.

Судьи только 6 апреля рассмотрели три дела. Вернувшаяся из Австрии гражданка Макшеева на 11-й день самоизоляции пошла в гости — её оштрафовали на 500 рублей. Петербурженки Туроверова и Зубова получили предупреждения за нарушение самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Россия закрыла авиасообщение с другими странами, но ещё раньше власти обязали всех прибывающих в страну проводить две недели в самоизоляции, чтобы исключить заражение других коронавирусом. С 28 марта в РФ начались нерабочие дни, которые президент призвал провести дома, исключив контакты с посторонними людьми.