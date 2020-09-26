Погода в Петербурге установила третий за сентябрь температурный рекорд

https://static.news.ru/photo/8c575918-001d-11eb-b691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третий за месяц температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге 26 сентября, когда днём воздух прогрелся до 22,5 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Северной столице обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 26 сентября, который до этого составлял 21,7 градуса и был установлен в 1974 году, — написал синоптик в Facebook.

По его словам, это уже третий температурный рекорд в сентябре и 17-й с начала 2020 года. Предыдущие два рекорда были зарегистрированы 23 и 24 сентября.

Так тепло в середине третьей декады сентября в Санкт-Петербурге не было за всю историю наблюдений за погодой. Тем более что есть вероятность продления рекордной серии и в воскресенье, — заключил Леус.

Ранее стало известно, что в Москве к 14:00 31 августа воздух прогрелся до 30 градусов. Таким образом был побит установленный в 1992 году рекорд дня. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. По его данным, за последние 70 лет метеонаблюдений 31 августа 2020 года стал самым жарким последним днём лета. Предыдущий рекорд для 31 августа был установлен в 1992 году, когда температура воздуха в российской столице достигла 29,5 градуса. Абсолютный температурный рекорд был установлен в Москве в 1890 году — 31,8 градуса. В 2020 году самым жарким днём признан 17 июня. Тогда в столице температура воздуха составила 31,4 градуса, писал NEWS.ru.