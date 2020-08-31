Последний день лета в столице стал самым жарким за последние 70 лет

https://static.news.ru/photo/e3f827a0-eb88-11ea-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве к 14:00 31 августа воздух прогрелся до 30 градусов. Таким образом был побит установленный в 1992 году рекорд дня.

Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. По его данным, за последние 70 лет метеонаблюдений 31 августа 2020 года стал самым жарким последним днём лета.

Предыдущий рекорд для 31 августа был установлен в 1992 году, когда температура воздуха в российской столице достигла 29,5 градуса, передаёт «Интерфакс».

Абсолютный температурный рекорд был установлен в Москве в 1890 году — 31,8 градуса. В 2020 году самым жарким днём признан 17 июня. Тогда в столице температура воздуха составила 31,4 градуса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на всей территории России в сентябре 2020 года будет выше нормы. По его словам, только в юго-западной Сибири температура в сентябре будет около нормы.