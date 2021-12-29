Подведены итоги мусорной реформы за 2021 год

Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги мусорной реформы за 2021 год, сообщает телеканал «360». Среди прочего отмечается разработка РЭО электронной модели федеральной схемы обращения с отходами и введение расширенной ответственности производителей за переработку упаковки.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев объяснил, что реформа направлена на снижение количества отходов, отправляющихся на полигоны, до 50% к 2030 году.

Чтобы добиться этого, необходимы разные источники финансирования отрасли. У РЭО для этого есть ряд мер поддержки. Одна из них — это облигационные займы. Эту меру поддержки правительство одобрило в июне. И уже в этом году мы профинансировали пять проектов на 6,1 млрд рублей. А общий объём инвестиций в 2021 году составил более 30 млрд рублей. Все средства идут на развитие инфраструктуры, строительство новых объектов и модернизацию старых, — сказал Буцаев.

Также был подготовлен законопроект о расширенной ответственности производителей, по которому за переработку упаковки будет отвечать производитель. Помимо этого, РЭО подготовил список трудноперерабатываемых типов товаров и упаковки.

Ранее сообщалось, что около трети россиян практикуют раздельный сбор мусора. Уточняется, что из 32% респондентов 22% выбрасывают отходы в разные контейнеры во дворе дома, однако оставшиеся 10% граждан разделяют мусор на дополнительные подтипы, вроде крышечек или тетрапака. При этом 93% россиян знают, как сортировать отходы различной степени: 55% имеют общее представление о процессе и 38% знают о раздельном сборе отходов в деталях.