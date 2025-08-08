Подсели на печеночку всей семьей — делаю балдежную закуску в кляре

Куриная печень в кляре — это простое и сытное блюдо, которое идеально подойдет для быстрого ужина или перекуса. Нежная печень в хрустящей корочке получается сочной внутри и ароматной благодаря специям.

Ингредиенты:

куриная печень — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

майонез — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

мука — 6 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — щепотка;

сушеный чеснок — щепотка;

итальянские травы — щепотка;

растительное масло — для жарки;

зелень (укроп, кинза, зеленый лук) — для подачи.

Приготовление:

Промойте печень, удалите пленки и просушите бумажным полотенцем. Смешайте яйцо, майонез, воду, муку, измельченный чеснок и специи до однородной массы. Обмакните каждый кусочек печени в кляр, чтобы он полностью покрылся смесью. Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте печень на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

