Подсели на печеночку всей семьей — делаю балдежную закуску в кляре

Куриная печень в кляре — это простое и сытное блюдо, которое идеально подойдет для быстрого ужина или перекуса. Нежная печень в хрустящей корочке получается сочной внутри и ароматной благодаря специям.
Ингредиенты:
- куриная печень — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- майонез — 1 ст. л.;
- вода — 100 мл;
- мука — 6 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- паприка — щепотка;
- сушеный чеснок — щепотка;
- итальянские травы — щепотка;
- растительное масло — для жарки;
- зелень (укроп, кинза, зеленый лук) — для подачи.
Приготовление:
- Промойте печень, удалите пленки и просушите бумажным полотенцем.
- Смешайте яйцо, майонез, воду, муку, измельченный чеснок и специи до однородной массы.
- Обмакните каждый кусочек печени в кляр, чтобы он полностью покрылся смесью.
- Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте печень на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.
Ранее сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.