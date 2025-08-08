Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Подсели на печеночку всей семьей — делаю балдежную закуску в кляре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная печень в кляре — это простое и сытное блюдо, которое идеально подойдет для быстрого ужина или перекуса. Нежная печень в хрустящей корочке получается сочной внутри и ароматной благодаря специям.

Ингредиенты:

  • куриная печень — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • вода — 100 мл;
  • мука — 6 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — щепотка;
  • сушеный чеснок — щепотка;
  • итальянские травы — щепотка;
  • растительное масло — для жарки;
  • зелень (укроп, кинза, зеленый лук) — для подачи.

Приготовление:

  1. Промойте печень, удалите пленки и просушите бумажным полотенцем.
  2. Смешайте яйцо, майонез, воду, муку, измельченный чеснок и специи до однородной массы.
  3. Обмакните каждый кусочек печени в кляр, чтобы он полностью покрылся смесью.
  4. Разогрейте масло в сковороде и обжаривайте печень на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

