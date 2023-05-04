Подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком арестовали Подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком арестовали до 2 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Красногвардейский суд Петербурга арестовал 16-летнего Илью Татаринова, которого подозревают в убийстве семиклассницы в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Подросток останется в СИЗО до 2 июля.

Заседание проводилось в закрытом режиме. Адвокат и его подзащитный выступили против меры пресечения. Обвинение молодому человеку не предъявлено.

По данным «Фонтанки», на слушание пришла мать обвиняемого, которая закрыла лицо черной маской и отказалась разговаривать с журналистами. Сам подросток появился в зале суда с бритой головой.

Молодого человека обвиняют в убийстве 13-летней знакомой. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», о пропаже девочки ее родители сообщили 1 мая. В тот день 16-летний блогер со своей 15-летней подругой пригласили ее в лес в районе поселка Парголово «дать интервью». Пара вела онлайн-трансляцию, в ходе которой девушка задавала вопросы школьнице. Позднее подросток нанес жертве не менее 10 ударов молотком.

На первом допросе подозреваемый улыбался и махал в камеру. Блогер рассказал, что вместе с подругой обманом заманил девочку в специальное место, где ранее выкопал яму для тела.