22 января 2026 в 13:31

Подмосковная пекарня собрала корзину с выпечкой для Стива Уиткоффа

Пекарня «Машенька» в посёлке Красково Московской области Пекарня «Машенька» в посёлке Красково Московской области Фото: Михаил Воскресенски/ РИА Новости
Подмосковная пекарня «Машенька», владелец которой общался с президентом России Владимиром Путиным во время прямой линии, собрала заказ для спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщает 360.ru. Для спецпосланника подготовили корзину с привычными американскими десертами — яблочным пирогом, маффинами, печеньем «Красный бархат» и шоколадными брауни.

Совсем скоро это все упакуют, красиво перевяжут бантом и отправят американским гостям, — рассказали в издании.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Юрий Ушаков даст брифинг по итогам встречи Путина с Уиткоффом и америкнским предпринимателем Джаредом Кушнером. Он отметил, что в рамках встречи продолжат обсуждать тему украинского урегулирования.

