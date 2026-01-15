Атака США на Венесуэлу
Подлива с курицей в сметане: забываем про гуляш! Готовлю за 20 минут — идеально к любому гарниру. Рецепт!

Иногда самые простые рецепты оказываются гениальными. Эта подлива — живое тому доказательство: минимум ингредиентов, один соусник и 20 минут времени дарят блюдо, которое становится фаворитом и вытесняет более сложные варианты.

Куриное филе (1 кг) промываю, обсушиваю и нарезаю длинными тонкими полосками, как на бефстроганов. Одну крупную луковицу режу полукольцами. В сковороде или сотейнике с высокими бортами разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Обжариваю лук до мягкости и легкого румянца. Добавляю куриные полоски и обжариваю на сильном огне, постоянно помешивая, 4–5 минут. Важно не пересушить, курица должна только побелеть со всех сторон.

Пока курица жарится, готовлю соус. В миске смешиваю 300 г сметаны (15–20% жирности), 100–150 мл воды, 1 ст. л. муки и 1 измельченный бульонный кубик (куриный). Тщательно размешиваю венчиком до полной однородности, без комочков.

Вливаю сметанный соус в сковороду к курице и луку. Аккуратно перемешиваю, чтобы все кусочки покрылись соусом. Убавляю огонь до среднего.

Довожу до легкого кипения и, помешивая, тушу 10–15 минут, пока соус не загустеет, а курица не дойдет до полной готовности. В конце пробую и добавляю соль по необходимости (учитывая, что в соусе уже есть бульонный кубик). Подаю горячей с любимым гарниром.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

