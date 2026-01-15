Атака США на Венесуэлу
Россиянам рассказали, как быстро адаптировать кошку к новой квартире

Зоопсихолог Капустина: в новом доме нужно держать вещи кошки в привычном месте

Вещи кошки после переезда важно расположить в привычном для нее месте, это поможет питомцу быстро адаптироваться к смене обстановки, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, если лоток животного всегда стоял в ванной комнате, то и в новой квартире нужно поставить его туда.

Самое главное для легкой адаптации кошки к новой квартире — чтобы все вещи находились на привычных местах. Например, если лоток всегда стоял в ванной комнате, то и в новом жилье нужно поставить его туда. Грубая ошибка — покупать для кошки новые вещи в новую квартиру. Чем больше вокруг привычных запахов, тем быстрее питомец привыкнет к обстановке. А вот новая игрушка, наоборот, порадует. Еще важно не менять режим — кормить кошку и играть с ней в привычное для нее время, — пояснила Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неправильное хранение корма для питомцев может привести к отравлению. По его словам, хранить еду для питомцев необходимо в сухом темном месте, подальше от труб и батарей.

