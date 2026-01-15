Россиянам напомнили о важном новшестве в сфере недвижимости Депутат Чаплин: с 1 июля разрешат регистрировать недвижимость по биометрии

С 1 июля в России появится возможность регистрации недвижимости с использованием биометрических данных, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это нововведение позволит участникам сделок избежать необходимости посещения многофункционального центра.

Технологические новшества коснутся процесса оформления сделок. С 1 июля 2026 года появится возможность дистанционно регистрировать права на недвижимость с использованием биометрических данных — лица и голоса — и усиленной квалифицированной электронной подписи. Это избавит стороны сделки от необходимости личного визита в Росреестр или МФЦ. Также с 1 августа налоговые уведомления для граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги», будут автоматически отображаться в личном кабинете без бумажной рассылки, — напомнил Чаплин.

