15 января 2026 в 06:20

Россиянам напомнили о важном новшестве в сфере недвижимости

Депутат Чаплин: с 1 июля разрешат регистрировать недвижимость по биометрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 июля в России появится возможность регистрации недвижимости с использованием биометрических данных, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это нововведение позволит участникам сделок избежать необходимости посещения многофункционального центра.

Технологические новшества коснутся процесса оформления сделок. С 1 июля 2026 года появится возможность дистанционно регистрировать права на недвижимость с использованием биометрических данных — лица и голоса — и усиленной квалифицированной электронной подписи. Это избавит стороны сделки от необходимости личного визита в Росреестр или МФЦ. Также с 1 августа налоговые уведомления для граждан, зарегистрированных на портале «Госуслуги», будут автоматически отображаться в личном кабинете без бумажной рассылки, — напомнил Чаплин.

Ранее риелтор и владелица агентства недвижимости Марина Маньянова заявила, что слишком низкая цена при покупке квартиры должна настораживать. Она подчеркнула, что подобная «выгода» редко оказывается случайной и зачастую свидетельствует о наличии скрытых проблем.

